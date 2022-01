Lazio in zona arancione nelle prossime settimane? D'Amato: «Non possiamo escluderlo»

Il Lazio potrebbe diventare zona arancione nelle prossime settimane. «L'ingresso in zona arancione per le prossime settimane «come dico spesso, non possiamo escluderlo», afferma l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. «Dipende da vari fattori: l'incidenza, la capacità di vaccinazione e il rispetto delle regole. Anche se l'elemento nuovo di questi giorni è che per la prima volta» il valore «Rt scende sotto l'1, anche in maniera significativa. Questo ci fa sperare di essere una fase di plateau, in attesa della discesa. Se ciò avviene cambia anche tutto il meccanismo di regole che ci siamo dati».

