Vaccini Lazio over 80. D'Amato: «In 24 ore 100 mila prenotazioni», ecco come funziona

«Alle ore 11 sono oltre 94 mila in meno di 24 ore le prenotazioni, della prima e della seconda dose, effettuate per il vaccino anti-Covid rivolto agli over 80. Di queste, circa 64 mila sono le prenotazioni a Roma città, 3.530 a Frosinone, 8.231 a Latina, 4.645 a Viterbo e 838 a Rieti». Lo sottolinea in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. «A distanza di 24 ore dall'attivazione del servizio - evidenzia - andiamo verso le 100mila prenotazioni. Un anziano su 4 nel Lazio ha già la sua prenotazione della prima e anche della dose di richiamo. Questo nel concreto significa che la persona sa dove andare, quando andare a che ora e ha già espresso il consenso informato. Ha già ricevuto un Sms come memo con il codice ID della prenotazione e 72 ore prima riceverà un altro Sms per ricordare la prestazione con tutte le info necessarie».

APPROFONDIMENTI LOTTA AL VIRUS Vaccini, Ue: entro l'estate dosi per immunizzare il 70% degli... L'EMERGENZA Vaccino AstraZeneca, l'Aifa: sì anche per gli over 55... FOCUS Covid, l'Ema avvia esame su efficacia anticorpi monoclonali ROMA Covid, Ricciardi: «Siamo in ritardo sulle cure, serve l'ok... LA RICERCA Covid e vaccino, ecco quale cura può renderci davvero immuni COVID-19 Vaccini, all'Italia 101 milioni di dosi entro il 2021: il decreto... LA SITUAZIONE Vaccini agli over 80, nel Lazio in tilt il sito per prenotare. Piano... NEWS Vaccini nel Lazio, è caos. Allarme dei virologi: «Rischi...

Vaccini agli over 80, nel Lazio in tilt il sito per prenotare. Piano nazionale nel caos

Vaccino, modulo di consenso: ecco i rischi, benefici, possibili effetti collaterali e procedura da seguire

«È uno sforzo organizzativo imponente - ricorda l'assessore - Siamo la prima Regione ad averlo fatto, abbiamo pagato sicuramente un duro battesimo del fuoco, ma sta procedendo velocemente verso l'obiettivo che è quello di fornire entro una settimana a tutti gli over 80 della Regione la loro doppia prenotazione». «Rivolgo un invito a chi non è riuscito a prenotarsi nella giornata di ieri a farlo nei prossimi giorni - ribadisce D'Amato - poiché, come abbiamo detto, le prenotazioni rimarranno attive per i prossimi mesi. Coloro che per qualsiasi motivo dovessero essere impediti a recarsi il giorno della prenotazione per la vaccinazione sono pregati di comunicarlo secondo le indicazioni ricevute affinché siano evitati i cosiddetti 'no show'. La macchina per tutelare i nostri anziani è partita e l'8 febbraio inizieranno le prime somministrazioni che andranno così ad aggiungersi ai circa 14mila over 80 già vaccinati. Desidero rivolgere un ringraziamento - conclude l'assessore - a chi si è prodigato in queste ore per l'attivazione e l'implementazione del servizio di prenotazione che ha scontato delle difficoltà iniziali, ma ora gira a pieno regime».

Ultimo aggiornamento: 12:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA