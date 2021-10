Domenica 3 Ottobre 2021, 14:38

Nel Lazio già dalla prossima settimana i medici di famiglia saranno in grado di somministrare contemporaneamente dosi di vaccino anti influenzale e anti Covid agli over 80. Da domani i medici di famiglia potranno chiedere le dosi del vaccino anti influenzale, aprire le prenotazioni per gli over 80 e procedere alla co somministrazione.