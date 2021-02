Grazie a uno stanziamento della Regione Lazio di 4.172.798,36 di euro, docenti e personale Ata potranno recarsi al lavoro utilizzando un voucher taxi dell’importo di 12,50 euro a corsa, per un massimo di due corse al giorno da e verso l’istituto scolastico di riferimento, per un totale di 10 voucher pro capite. Per accedere al beneficio il docente o il personale ATA dovrà collegarsi tramite Spid alla WebApp schoolridelazio.astralspa.it.

In seguito potrà richiedere il servizio taxi con le modalità e gli strumenti disponibili sul mercato, specificando di voler utilizzare il voucher; a fine corsa mostrerà sul suo smartphone il QR code del voucher, precedentemente attivato sulla WebApp, all’operatore Taxi che scalerà l’importo di 12,50 euro dalla corsa effettuata. A gestire la procedura sarà Astral spa che rimborserà a ogni operatore taxi l’importo corrispondente alla somma dei voucher ricevuti.

«Continua l’impegno della Regione Lazio a favore delle attività scolastiche – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità Mauro Alessandri - Dopo le Linee S, rete di bus integrativi per gli studenti, è ora il momento di una misura per facilitare la mobilità di docenti e personale ATA. Il sistema dei voucher, che sarà attivo per l’intera durata del periodo di emergenza, ci permetterà di decongestionare ulteriormente metro e autobus e di garantire gli spostamenti in totale sicurezza. Come già quello offerto dalle Linee S, inoltre, ancora un supporto flessibile e calibrato sulle esigenze di chi, come il personale scolastico, assicura quotidianamente un servizio pubblico essenziale».

Tutte le informazioni sono reperibili su www.astralspa.it/schoolride-voucher-taxi-per-docenti-e-personale-ata.

