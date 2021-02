Atmosfera in stile Saranno famosi ieri durante il concorso di musica LazioSound. All'interno dello Spazio Rossellini si è svolta una festa musicale in diretta streaming sui canali ufficiali facebook e youtube della Regione Lazio, grazie ai live di giovani musicisti under 35, selezionati dal bando della Regione Lazio. Hanno suonato i finalisti della II edizione di Lazio Sound Scouting, contest che ha registrato 822 iscritti e ha coinvolto 1400 artisti.

Lazio Sound, sabato finalissima con i live dei nuovi talenti e ospiti speciali, da Piotta a Mydrama



Raffinata e coinvolgente l'esecuzione del batterista e compositore Roberto Gatto & ImperfectTrio, uno dei special guest della giornata insieme all'inossidabile Piotta, al producer Populous, a Mydrama la finalista di X Factor 2020 e all'enfant prodige del violino Andrea Obisio, che a 26 anni è Primo Violino dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Condotta da Paulonia Zumo e Valerio Cesari di Radio Rock, nella giornata a suon di musica jazz, urban, pop e classica si sono confrontati i quindici finalisti.



I vincitori nelle cinque categorie sono Envoy per God is a producer, The Oddroots per Jazzology, il Quartetto Eos nella categoria I love Mozart, Ellynora vince per Urban King e Claire Audrin per Songwriting Heroes. Divertente la performance di Valerio Lundini che ha suonato con i Vazzanikki, la band resident del programma in onda su Rai2 Una pezza di Lundini rivelazione di questa stagione televisiva.





