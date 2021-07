Venerdì 30 Luglio 2021, 11:30

Rimangono sette date per la seconda dose AstraZeneca di chi si è vaccinato in uno degli Open day nel Lazio. Ma non tutti ne sono a conoscenza. Diversi i commenti su Facebook degli utenti che lamentano di non aver ricevuto l'sms dalla Regione con la data del richiamo. Anche perché la gestione delle iniezioni per le giornate dedicate ai vaccini è stata affidata a UFirst, un'applicazione attraverso cui era possibile prenotare un appuntamento in pochi clic. Il giorno della seconda dose, poi, veniva comunicato subito dopo la prima inoculazione all'hub vaccinale scelto. Ci sono stati, però, diversi cambiamenti nel frattempo: come il divieto di iniezione di Astrazeneca agli under 60 e il conseguente obbligo di vaccinazione eterologa. Ovvero con Pfizer o Moderna.

Seconda dose AstraZeneca Open Day, il calendario di agosto

A luglio rimane solo una data per il richiamo AstraZeneca di chi si è vaccinato in uno degli Open Day organizzati dalla Regione Lazio. Ed è il 31 luglio. In questa data si potrà presentare, allo stesso hub vaccinale dove è stata ricevuta la prima dose, chi ha partecipato all'Open Day del 15 maggio. A che ora? La stessa della prima iniezione. Le dosi sono state anticipate a 56 giorni per evitare la diffusione della variante Delta, dal momento che completare il ciclo vaccinale garantisce una maggiore protezione contro il nuovo ceppo del Covid. Le date per i richiami Astrazeneca ad agosto, invece, sono sei: il primo, il 4, 5, 6, 7 e l'ultima l'8. A cui si dovranno presentare rispettivamente chi ha ricevuto la prima iniezione il 9, 10, 11, 12 e 13 giugno.