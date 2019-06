Lazio-Roma, lite in curva tra tifosi Fedayn-Magliana e Roma: 12 daspo per ultrà romanisti

La Digos ha denunciato 12 tifosi della Roma dopo che nel derby Lazio-Roma dello scorso 2 marzo si sono resi protagonisti di una lite in curva Sud.

Nello specifico, mentre era in corso l'afflusso allo stadio, gli ultras romanisti denominati gruppo "Roma", che abitualmente sono situati nella parte bassa della curva Sud, erano intenti ad organizzare la coreografia allestita per l'occasione, un gruppo di circa 30 tifosi romanisti appartenenti ai gruppi ultras dei "Fedayn" e "Magliana" ha aggredito un tifoso. Poi alcuni tifosi a volto coperto si sono diretti in modo compatto all'interno della curva dove sono sceso nella parte bassa, verso i tifosi ultras "Roma", aggredendoli con calci, spinte e pugni, armati di cinte e aste.

I momenti di tensione sono durati circa 20 minuti. Le tensioni si sono spostate anche fuori e precisamente nei corridoi interni alla curva dove alcuni componenti del gruppo "Magliana" hanno aggredito con uno schiaffo al volto un tifoso del gruppo "Roma".

Questa azione, secondo fonti investigative, è scaturita sia per le forti tensioni generate dall'interesse alla conquista di una posizione di egemonia tra i vari gruppi della tifoseria giallorossa, ma anche per l'intenzione dei gruppi "Fedayn" e "Magliana" di impedire a tutti costi l'esposizione della coreografia allestita, senza il loro coinvolgimento, dai "Roma".

Al termine dell'attività di indagine e di identificazione degli autori delle condotte violente questa Divisione Anticrimine ha emesso 12 provvedimenti Daspo.

Ultimo aggiornamento: 13:08

