Lazio-Roma, scritte antisemite e nuove tensioni: il derby è super-blindato

Dapprincipio furono gli adesivi disseminati tra gli spalti dell'Olimpico che raffiguravano la giovane vittima simbolo della Shoah con indosso la maglietta giallorossa e che portarono all'apertura di un'inchiesta per istigazione all'odio razziale da parte della procura e ad un'ammenda di 50 mila euro per la società sportiva Lazio. E nonostante questo, qualcuno ha riproposto il messaggio: «Romanista Anna Frank» imprimendolo stavolta con la vernice spray su un muro di fronte al Circo Massimo. Sconosciuta la mano che ha compiuto il gesto anche se è firmato 00100 ssl prontamente rimosso ieri dagli agenti della Polizia Locale insieme al personale dell'Ama che hanno ripulito la facciata del muretto. L'episodio arriva a poche ore dal derby di domani, che si giocherà in serata (fischio d'inizio alle 20.30) all'Olimpico. E già da qui si comprende il tenore della partita: un match che già da giorni si preannuncia a rischio per la possibilità di recrudescenze da parte delle due tifoserie anche a fronte degli episodi avvenuti per le strade di Roma nelle settimane precedenti con la guerriglia a Monti tra i tifosi biancocelesti e quelli del Siviglia che ha portato al ferimento di 4 persone, e quella avvenuta a piazza della Libertà durante la festa della Lazio con scontri tra tifosi e forze dell'ordine. La Questura giorni fa aveva chiesto al Viminale di anticipare l'incontro al pomeriggio ma nell'ultima riunione del Comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico non sono state riscontrare criticità tali da comportare l'anticipo della partita. L'episodio è stato stigmatizzato dalla sindaca Raggi: «La scritta mi fa orrore, questo schifo non è tifo, non è calcio», mentre per il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti si tratta di «delinquenti che usano il calcio per lanciare i loro squallidi insulti. Il derby di Roma deve essere un momento di grande partecipazione, agonismo, rispetto e anche ironia. Il resto è solo un'ignobile dimostrazione di ignoranza».

IL TAVOLO TECNICO

Oggi in Questura il neo responsabile di San Vitale, Carmine Esposito, si troverà a guidare il tavolo tecnico operativo che predisporrà la macchina della sicurezza per il derby. In campo ci saranno un migliaio di agenti tra poliziotti, finanzieri e carabinieri. Stabilite le chiusure al traffico e il tracciato che dovranno seguire le due tifoserie per non incontrarsi. Ai giallorossi è stata riservata l'area da ponte della Musica a ponte Luca D'Aosta con il ritrovo al bar River. Per i biancocelesti la zona di Ponte Milvio. Chiusi al traffico fin dalle 18 di domani Lungotevere Maresciallo Cadorna, ponte Duca D'Aosta, lungotevere Diaz nel tratto compreso tra piazzale De Bosis e largo Mareciallo Diaz (con cambio nel senso di marcia su Via Robilant), lungotevere Oberdan, lungotevere della Vittoria.

