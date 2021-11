Lazio, l'Unità di crisi: in poche ore oltre 65mila prenotazioni "over 40" per la terza dose

«Sono già oltre 65 mila i cittadini della Regione Lazio over 40 anni che hanno prenotato, in poche ore, la loro dose di richiamo del vaccino presso uno degli hub vaccinali o in una farmacia. L’utente deve inserire solo i dati della tessera sanitaria e scegliere il sito e viene caricato nella prima data utile dal 181esimo giorno dalla precedente somministrazione. Può stampare il promemoria e il consenso informato da presentare all’atto della vaccinazione. Riceverà infine un sms con il memo della prenotazione avvenuta. Il tutto dura pochi minuti.

Questo risultato imprime una decisa spinta alla campagna dei richiami vaccinali e andrà a saturare gli slot disponibili fino a fine gennaio 2022. La rete degli hub vaccinali, in previsione del primo dicembre, è stata ulteriormente implementata con quattordici nuovi siti su tutto il territorio regionale, alcuni dei quali erano “dormienti” e tra questi: Auditorium Parco della Musica (Asl Roma 1), Eur Palazzo via dell’Urbanistica, Carol Woityla hospital e nuova ITOR (Asl Roma 2), Merry House e Policlinico di Liegro (Asl Roma 3), INI Medicus a Tivoli e INI Villa Dante a Guidonia (Asl Roma 5), Villa dei Pini a Anzio, Madonna delle Grazie a Velletri e Sant’Anna a Pomezia (Asl Roma 6), Nuova Santa Teresa a Viterbo, San Marco a Latina e Villa degli Ulivi a Frosinone”. Lo comunica in una nota l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.