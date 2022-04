Roma, nella sede della Regione Lazio riapre la palazzina B, presto uno spazio di coworking per il quartiere

A due anni dall'incendio avvenuto a dicembre 2019 è stata inaugurata questa mattina dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti l'ala della palazzina B che ospita la Regione Lazio. Tra le novità oltre a un nuovo ingresso più moderno e luminoso c'è anche uno spazio di coworking che aprirà a maggio nella palazzina C e sarà messo a disposizione di studenti e cittadini del quartiere. Gli ingenti danni al piano terra dell’edificio provocati dall'incendio avevano causato la chiusura dell'edificio, successivamente estesa e prolungata anche a causa del Covid.

"Oggi presentiamo la grande novità di un grande spazio di coworking a disposizione di tutti e proprio al centro del quartiere" ha detto il presidente della Regione Nicola Zingaretti "La nostra idea è anche quella di rifare il look all’intero edificio. I lavori dureranno diversi anni, ma alla fine restituiranno alla città una struttura più moderna e sicura, con i più elevati standard di efficienza energetica e tutela ambientale. Ma soprattutto vogliamo aprire il palazzo alle persone, ai giovani, a chi studia o chi cerca lavoro, perché la politica non sia distante dalle persone ma lavori e viva insieme a loro”.

Uno spazio di aggregazione nel cuore della Garbatella

Lo spazio di coworking sarà accessibile ai cittadini tramite un sistema di prenotazione gratuito. L'obiettivo è creare un centro di aggregazione nel cuore della Garbatella, un nuovo punto di riferimento aperto al quartiere e agli studenti, che metterà a disposizione 32 postazioni di lavoro con 32 pc, usufruibili a rotazione secondo il modello del co-working. Nel progetto sono presenti anche ambienti di servizio e socializzazione delimitati da pareti trasparenti: una area break e piccola cucina dotata di frigorifero e forno e microonde per la conservazione e il riscaldamento dei prodotti di asporto. Lo spazio centrale invece è stato arredato con divanetti, piccoli sgabelli e armadi lokers, adiacenti alla Biblioteca Spinelli.

All'interno del progetto architettonico redatto dallo studio architetto Flavio Mangione c'è anche una sala riunioni da dodici posti allestita con due tavoli pieghevoli amovibili su ruote che la rendono utilizzabile anche come singole postazioni di lavoro oltre che come sala formativa.

I lavori sono stati finanziati con 3.7 milioni di euro, ottenuti sommando il rimborso della compagnia assicurativa per l'incendio, le risorse provenienti dal fondo di sviluppo e coesione per le riqualificazioni energetiche degli edifici e i fondi regionali.

Nuovo look per la sede della Regione, lavori per 100 milioni di euro

L'inaugurazione di oggi è un'apripista per i prossimi lavori in programma sul palazzo della Regione. Con un ulteriore invesitmento di 200mila euro verrà reso fruibile il terrazzo di copertura dell’atrio appeno riqualificato per eventi e iniziative all’aperto. Inoltre saranno sistemate le rampe di accesso ai garage introducendo modifiche alla viabilità interna che consentiranno di ampliare le aree verdi e pedonali.

Inoltre, con un investimento di 26 milioni di euro saranno effettuati interventi per rendere l'edificio sostenibile dal punto di vista ambietale ed energetico: riqualificazione energetica ai piani superiori, rinnovo dell'involucro esterno, mantenendo però le caratteristiche formali e cromatiche dell’edificio. Progetto e gara si sono conclusi e presto inizieranno i lavori.

Nella programmazione triennale, è prevista anche la realizzazione della complessiva riqualificazione funzionale del Palazzo, secondo il modello appena sperimentato al piano terra, e la sua messa in sicurezza sotto il profilo sismico e antincendio, per un investimento programmato per circa 67 milioni (22 mln per adeguamento simico e 45 mln per quello funzionale e antincendio).