Venerdì 22 Aprile 2022, 07:15 - Ultimo aggiornamento: 07:35

Si prospetta una domenica sera difficile sul fronte dell'ordine pubblico, almeno nell'area dello stadio Olimpico dove, alle 20.45, inizierà il match Lazio-Milan e dove pende l'incognita di possibili scontri. La partita non desta preoccupazione sul fronte delle tifoserie avversarie che anche in passato non hanno mai dato prova di grandi attriti. Il problema riguarda, invece, la compagine biancoceleste degli ultrà, il popolo della Curva nord che, rimasto orfano di una guida ufficiale, ha trovato comunque la quadratura sulla linea da seguire in occasione della partita.

L'obiettivo è quello di riunirsi alle 15.30 a piazzale Ponte Milvio per dar vita poi ad un corteo nutrito che si muoverà alla volta dell'Olimpico con il fine ultimo di boicottare gli ingressi al pubblico.

Lazio, Lotito risponde alle critiche: «Prezzi alti? I tifosi non sarebbero venuti comunque»



IL PRETESTO

La Curva nord - promettono gli ultrà - resterà deserta e anche la sud, nella quale dovrebbero confluire gli ultrà milanisti, resterà vuota. A far muovere la frangia più dura dei tifosi laziali è stata la decisione della società, per voce del numero uno Claudio Lotito, di rialzare il prezzo dei biglietti. La partita di domenica è una cosiddetta partita di cartello e pertanto la società sportiva ha ritoccato al rialzo (potendolo fare) il costo del ticket arrivato a 40 euro per curva e distinti e a 60 euro per la tribuna. L'operazione - pur consuetudinaria - non è stata tuttavia digerita dagli ultrà che ormai dai mesi sono in rotta di collisione con i vertici della squadra e non si può dunque neanche escludere che il caro-biglietto sia solo un pretesto per palesare un'intolleranza datata. Da qui, comunque, l'organizzazione del corteo e il blocco, promesso, allo stadio per evitare a tutti di entrare. Ad oggi i biglietti venduti non sono tantissimi: ne sono stati staccati poco meno di 18 mila e di questi circa 6 mila sono stati acquistati dai tifosi milanisti.



LA SICUREZZA

Dunque non è atteso un grande pubblico ma quello che si presenterà potrebbe avere dei problemi a varcare gli ingressi dello stadio. I biancocelesti lo hanno promesso e di conseguenza la Questura ha indetto per domani mattina un tavolo tecnico necessario a disporre un sistema di controllo e un piano partita per cercare di contenere possibili rigurgiti pericolosi. I dettagli arriveranno soltanto domani ma di certo ci sarà un aumento degli agenti schierati rispetto a un normale incontro di campionato e un impegno maggiore di mezzi, idrante compreso. E questo perché non è da escludersi un possibile compattamento degli ultrà laziali e dei milanisti proprio di fronte allo stadio. Potrebbero dunque essere previste delle zone di prefiltraggio e un sistema di verifica che spazi in un'area molto più ampia rispetto a quella dello stadio. I residenti di Ponte Milvio già sono in fermento: «Ogni volta che c'è una partita sensibile allo stadio qua è impossibile circolare».



IL PRECEDENTE

L'ultima partita che aveva imposto un piano articolato a difesa dell'Olimpico e del pubblico era stato il derby Roma-Lazio del 20 marzo scorso quando fu disposta un'attenzione massima anche per il rischio di disordini legati al conflitto in Ucraina. Fortunatamente la partita si è svolta senza che ci fossero problemi o tafferugli. A fine marzo il timore era che fumogeni, petardi, scritte potessero far riferimento alla guerra e trasformare un evento sportivo in un momento di ulteriore tensione.