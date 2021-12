Lunedì 20 Dicembre 2021, 16:56 - Ultimo aggiornamento: 21:33

Mascherine obbligatorie all'aperto nel Lazio dal 23 dicembre. Il presidente Zingaretti ha firmato l'ordinanza con le misure per ilo contenimento della pandemia da Covid: «Ho firmato l'ordinanza che prevede l'obbligo di mascherine all'aperto nella regione Lazio - dice Zingaretti -. Si tratta di una misura precauzionale ma essenziale per la salvaguardia della nostra salute e quella dei nostri cari in un momento come questo. Anche questa volta stiamo tenendo alta la guardia e come in passato stiamo anticipando il virus».

Lazio, obbligo mascherine all'aperto dal 23/12 per un mese e test ai sanitari ogni 10 giorni. Zingaretti firma l'ordinanza

Covid Lazio, il bollettino di oggi 20 dicembre: 1.638 casi (824 a Roma) e 14 morti

Mascherine obbligatorie, chi è esente

Esenti dall'obbligo i bambini sotto i sei anni, i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e chi pratica attività motorie e/o sportive.

La stretta

Raccomandato l'uso delle Ffp2 su metro e bus. A spiegarlo è stato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. «L'ordinanza prevede l'obbligo di mascherina all'esterno - ha detto -. Per i passeggeri del trasporto pubblico raccomandiamo l'uso delle mascherine Ffp2 che danno maggiore protezione». Dunque «al momento l'ordinanza non indicherà il tipo di mascherina ma l'obbligo di indossarla all'esterno e la raccomandazione di usare le Ffp2 sui bus» dove sono già obbligatorie, aggiunge. L'ordinanza entrerà in vigore il 23 dicembre e avrà la durata di un mese.

Intanto va avanti la campagna di vaccinazione anti-Covid. Nella fascia 5-11 anni è stata superata quota 15mila somministrazioni. «Prosegue il trend di crescita delle prime dosi » ha aggiunto D'Amato. Superati 1,5 milioni di dosi booster (pari al 32% della popolazione adulta) per un totale di 10,4 milioni di somministrazioni nel Lazio. Oltre il 95% di adulti e l'89% degli over 12 ha ricevuto la doppia dose. «Ieri effettuate quasi 45 mila vaccinazioni, il 32% in più del target commissariale» ha sottolineato l'assessore. E stamattina il presidente della Regione Nicola Zingaretti ha inaugurato, insieme all'assessore D'Amato, il nuovo Hub Vaccinale per adulti della ASL Roma 5 a Tivoli, vicino Roma. «Se finora stiamo vincendo la battaglia della pandemia è grazie alla scienza, ai vaccini, ma anche grazie ai corretti comportamenti delle persone - ha detto Zingaretti -. Abbiamo combattuto in questi mesi e i risultati positivi si vedono, ora dobbiamo continuare a spingere sull'acceleratore e mettere in sicurezza i nostri figli dai rischi di un virus maledetto, molto più insidioso di quanto si pensi».

Nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 1.638 nuovi casi (-766 rispetto a ieri) e 14 decessi (+1). 904 sono i ricoverati (+76), 119 le terapie intensive (+2) e +893 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,5%. I casi a Roma città sono a quota 824. Rispetto al 20 dicembre dello scorso anno si contano 1.880 ricoveri in meno in area medica, 187 in meno in terapia intensiva, 36.237 isolati a domicilio in meno e 7 decessi in meno. «Numeri che dimostrano l'importanza della vaccinazione» ha commentato D'Amato.