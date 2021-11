Lazio Covid, impennata contagi: dopo 6 mesi superati i mille casi

Impennata Covid: oggi dopo 6 mesi nel Lazio si sono superati i mille nuovi casi di contagio. «Oggi - annuncia l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio - nel Lazio si supereranno i mille casi Covid con 5 decessi di cui 4 non vaccinati. Era un aumento atteso stante la curva epidemiologica e l’incremento dell’incidenza».

Dopo 6 mesi superati i mille casi

Una crescita esponenziale prevista dagli esperti, con l'arrivo dell'autunno, la riapertura delle scuole, la ripresa delle attività. Per fortuna, grazie alle vaccinazioni, il numero di ricoveri è nettamente più basso, non paragonabile. «L’ultima volta che è stata superata la soglia dei mille casi positivi giornalieri risale a circa sei mesi fa, quando però il numero dei ricoveri in area medica superava le 2 mila unità e in terapia intensiva si arrivava a circa 300 posti occupati, a fronte di una situazione odierna di 535 posti in area medica e 68 in terapia intensiva. Questo significa che a parità di casi positivi, per l’effetto delle vaccinazioni, si registra un numero molto inferiore di ricoveri. E’ necessario procedere speditamente con le dosi di richiamo del vaccino e potenziare l’utilizzo degli anticorpi monoclonali per i soggetti over 65 anni reclutabili secondo le linee guida nazionali».