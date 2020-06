Lazio, da lunedì via libera a fiere e cerimonie: dal 1° luglio ok balli all'aperto e sale scommesse

Anche il Lazio entra nel vivo della fase 3. Da lunedì 15 giugno via libera a fiere, congressi, cerimonie nonché attività che hanno luogo in discoteche e locali assimilati, con eccezione delle attività di ballo. A decorrere dal 1 luglio 2020 sono consentite anche le attività di ballo all'aperto, nonché le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo. Le attività si svolgono assicurando il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per i partecipanti che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 partecipanti all'aperto e di 200 in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Questo il contenuto della nuova ordinanza della Regione Lazio, firmata dal Presidente Nicola Zingaretti.

Ultimo aggiornamento: 17:51

