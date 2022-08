Mercoledì 24 Agosto 2022, 23:20

Una cena per la Champions nel feudo di Totti. Il derby tra Lazio e Roma si arricchisce così di una nuova stuzzicante puntata. Proprio nel locale preferito dall’ex capitano giallorosso: l’Isola del Pescatore. Lì dove il numero 10 romanista uscì allo “scoperto” facendo la proposta di matrimonio a Ilary. Ma dove spesso è stata a mangiare anche la nuova compagna Noemi (i due però insieme, lì, non sono ancora mai stati paparazzati). L’appuntamento all’Olimpico per la stracittadina è fissato per il 6 novembre, ma nella Capitale è già iniziato. Agli sfottò di mercato nelle trasmissioni radio sono seguite le frecciatine tra i due allenatori, Sarri e Mourinho, sugli obiettivi stagionali. Martedì sera “l’invasione di campo” biancoceleste.

LA SCELTA

I calciatori della Lazio hanno organizzato una cena. Un modo per fare gruppo e cementare lo spogliatoio. Tutto normale. Se non fosse che per l’occasione abbiano deciso di abbandonare il loro feudo, il ristorante Le Due Lune, di Formello, per inoltrarsi a Santa Severa. All’Isola del Pescatore. Sì, proprio il regno in cui Francesco Totti si rifugia d’estate ma spesso anche d’inverno. Un divertente fuori programma (è la prima volta che la tutta la Lazio va acena lì) che ha fatto sorridere anche i proprietari, Marco Quartieri, tifoso della Juventus e il fratello Stefano che invece è dell’Inter. «È stata una grandissima soddisfazione aver ricevuto visita da tutta la Lazio per la cena di inizio stagione. Un grazie speciale ai nostri amici cataldi, Radu, Romagnoli e al capitano Immobile che ci hanno scelto» hanno scritto su Instagram con tanto di foto e video.

I due fratelli sono abituati ai giocatori. Eh già perché qui spesso si sono seduti anche quelli della Fiorentina. Un locale frequentatissimo dai vip ma anche dai politici. Recentemente c’è stata anche l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel. «Impressione molto positiva» racconta chi ha visto i calciatori biancocelesti a tavola. La cena, antipasti caldi e freddi, due primi e un secondo (due calciatori non mangiando pesce si sono accontentati di una pasta) è scivolata via tra musica e tante risate. Fuori Sarri, il suo staff, la società e Lotito.

IL PATTO

Questo è un patto dello spogliatoio, è un patto per la Champions. Cena organizzata da Cataldi (habitué del luogo) e offerta dai senatori. Radu e Romagnoli qui vengono spesso a mangiare. La promessa comune di tornare a organizzare questi appuntamenti di rito molto più spesso, come succedeva ai tempi di Inzaghi, domani sera di nuovo avversario. Brindisi conclusivo per provare a centrare domani sera un’altra impresa in un Olimpico stracolmo (50mila spettatori), quindi il discorso propiziatorio d’inizio stagione di capitan Immobile.