Lazio, bollettino oggi 6 gennaio 2022: 14.055 nuovi casi (6.757 a Roma) e 7 morti

Lazio, il bollettino di oggi 6 gennaio 2022. «Oggi nel Lazio su 32.839 tamponi molecolari e 77.458 tamponi antigenici per un totale di 110.297 tamponi, si registrano 14.055 nuovi casi positivi (-2.409). Sono 7 i decessi (-7), 1.371 i ricoverati (+70), 184 le terapie intensive (+8) e +1.598 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,7%. I casi a Roma sono a quota 6.757. Dalla mezzanotte del 7 gennaio partono le prenotazioni per la dose booster rivolta alla fascia 12-15 anni». Lo rende noto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, annunciando che «oggi è in corso l'open day della Befana a Rieti e si registra una grande affluenza». «Ieri sono state effettuate oltre 60 mila vaccinazioni pari a +9% rispetto al nuovo target commissariale. Le vaccinazioni nella fascia 5-11 anni - aggiunge D'Amato - hanno raggiunto il 13% di copertura con oltre 52 mila somministrazioni. con le terze dosi abbiamo raggiunto il 45% degli adulti con oltre 2,2 mln di somministrazioni effettuate. A partire da domani sarà potenziato il contact tracing con 37 drive-in a disposizione degli studenti. Si potrà prenotare sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione. lazio.it/main/home) con la tessera sanitaria e indicando l'Istituto scolastico».

Covid Lazio, il bolettino delle Asl

Asl Roma 1: sono 2.538 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 3.514 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 705 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 578 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.407 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.778 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 3.539 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 1.002 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.264 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 494 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 775 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.