Lazio, bollettino Covid oggi 15 gennaio 2021: 12.096 casi (6.200 a Roma) e 15 morti

Lazio, il bollettino di oggi 15 gennaio 2021. Oggi nel Lazio su 24.575 tamponi molecolari e 79.124 tamponi antigenici per un totale di 103.699 tamponi, si registrano 12.096 nuovi casi positivi, sono 3.211 in meno rispetto a ieri. Sono 15 i decessi, 10 in meno di ieri e 1.734 i ricoverati, 59 in più rispetto a ieri Sono 204 i pazienti ricoverati in terapie intensive e 5.120 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11,6 per cento. I casi a Roma città sono a quota 6.200. È quanto emerso dalla riunione odierna della task force sul Covid presieduta dall'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato.

Nel Lazio è stata superata quota 2,7 milioni di terze dosi di vaccino effettuate, raggiunto il 53 per cento della popolazione oltre i 12 anni. Le somministrazioni totali sono 11,8 milioni e l'obiettivo entro fine mese è di arrivare a 3,5 milioni di dosi di richiamo superando il 70 per cento della popolazione adulta. Per il quarto giorno di seguito sono state effettuate oltre 70 mila somministrazioni di vaccino, il 26 per cento in più rispetto al target commissariale.

I dati delle Asl

I casi sono così distribuiti: Asl Roma 1, 3.001 nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2, 2.576 nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3, 623 nuovi casi e 4 decessi; Asl Roma 4, 625 nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 5, 1.226 nuovi casi e 3 decessi; Asl Roma 6, 1.115 nuovi casi e 1 decesso. Nelle province si registrano 2.930 nuovi casi così distribuiti: Asl di Frosinone, 719 nuovi casi e 3 decessi; Asl di Latina, 1.238 nuovi casi e 1 decesso; Asl di Rieti, 363 nuovi casi; Asl di Viterbo, 610 nuovi casi.