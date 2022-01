Lazio, bollettino oggi 13 gennaio: 10.272 casi (5.061 a Roma) e 34 morti. Ci sono 204 persone in rianimazione

Il bollettino di oggi: nel Lazio su 25.567 tamponi molecolari e 69.001 tamponi antigenici per un totale di 94.568 tamponi, si registrano 10.272 nuovi casi positivi al Covid (-1.755), sono 34 i decessi (+19 - il dato comprende recuperi di notifiche), 1.620 i ricoverati (-9), 204 le terapie intensive (+2) e +4.207 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,8%. I casi a Roma città sono a quota 5.061. Incidenza in aumento e valore rt stabile, casi in diminuzione rispetto a giovedì della scorsa settimana, due giorni di seguito in calo. Per la prima volta nelle ultime settimane c’è un lieve calo nel numero dei ricoveri giornalieri.

Un anno fa c'erano 1.272 ricoveri in meno in area medica, 109 in meno in terapia intensiva e 7 decessi in meno.

Asl Roma 1: sono 2.293 i nuovi casi e 7 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 2.203 i nuovi casi e 9 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 565 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 645 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 815 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.341 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 2.410 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 770 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 684 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 327 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 629 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Superata quota 2,6 milioni di dosi booster effettuate, oltre il 50% della popolazione over 12 anni. Le somministrazioni totali sono 11,7 mln e l’obiettivo entro fine mese e’ di arrivare a 3,5 mln di dosi booster superando il 70% della popolazione adulta.

DOMENICA 16 GENNAIO OPEN DAY DOSI BOOSTER FASCIA 12-17 ANNI: si terrà domenica 16 gennaio nelle strutture messe a disposizione da AIOP (dosi booster con vaccino Pfizer) fino ad esaurimento delle disponibilità.

L’elenco delle strutture Aiop aderenti all’iniziativa: Nuova Villa Claudia, Tiberia Hospital (Asl Roma 1). Karol Wojtyla hospital e Nuova Itor (Asl Roma 2). Policlinico Di Liegro (Asl Roma 3). INI Grottaferrata, Villa Linda e Villa Dei Pini (Asl Roma 6). Nuova Santa Teresa (Asl di Viterbo).

Open day anche presso la Asl di Rieti (ex Bosi) e la Asl di Latina (Ex Rossi Sud). Nella Asl di Frosinone open day baby (fascia 5-11 anni) presso Anagni, casa della salute di Ceccano, Pontecorvo e Atina.