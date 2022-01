Lazio, bollettino oggi 12 gennaio: 12.027 casi (5.063 a Roma) e 15 morti. D'Amato: quasi 5mila contagi in meno in 7 giorni

Lazio, il bollettino di oggi 12 gennaio 2022. Oggi nel Lazio «su 29.612 tamponi molecolari e 79.927 tamponi antigenici per un totale di 109.539 tamponi, si registrano 12.027 nuovi casi positivi (-761), sono 15 i decessi (-28), 1.629 i ricoverati (+56), 202 le terapie intensive (+6) e +4.993 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,9%. I casi a Roma città sono a quota 5.063. Rispetto a mercoledì della scorsa settimana sono 4.437 i casi positivi in meno». Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino quotidiano al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Nel dettaglio i casi e i decessi registrati nelle ultime 24 ore nelle aziende ospedaliere del Lazio. Asl Roma 1: sono 1.695 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 2.712 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 656 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 4: sono 872 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 5: sono 1.082 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 6: sono 1.746 i nuovi casi e 3 i decessi; Nelle province si registrano 3.264 nuovi casi; Asl di Frosinone: sono 850 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Latina: sono 1.312 i nuovi casi e 5 i decessi; Asl di Rieti: sono 491 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 611 i nuovi casi e 0 i decessi.