“Stangata” A24 dal primo gennaio, sindaci furiosi con Roma: «Ignorati da deputati e senatori»

I cento sindaci che dal Lazio e dall’Abruzzo - Subiaco, Tivoli, Vicovaro, Carsoli, Tagliacozzo - si battono contro gli astronomici rincari previsti per i pedaggi della autostrada A24 sono tornati da Roma con un “pugno di mosche”. Dopo l’ennesimo incontro al Ministero dei Trasporti hanno ottenuto solo la promessa di un emendamento alla Legge di Bilancio che potrebbe far slittare il salasso dal 1° gennaio 2022 al 1° maggio . I Municipi hanno scritto una lettera appello a 70 tra deputati e senatori, di tutti i partiti (Pd, Cinque Stelle, Fratelli d'Italia e pure Lega) eletti nell’area. Hanno risposto in tre. «Questa è la realtà - dicono - Gli aumenti poterbbero costare 700-800 eurro all’anno a famiglia».

Delusi e arrabbiati i cento sindaci di Lazio e Abruzzo in lotta per bloccare il maxi aumento del 34% dei pedaggio autostradale sulla Roma–L’Aquila e la Roma–Pescara, a partire dal 1° gennaio del 2022. E' saltato anche l’incontro con i parlamentari di Lazio e Abruzzo: all’invito hanno riposto, su settanta tra senatori e deputati, solo in tre . Lo stato d’animo dei primi cittadini dei Comuni da Tivoli, a Castel Madama, Vicovaro, Pisoniano, Arsoli, Subiaco, fino a Vallepietra e quelli della terra Abruzzese è di profonda delusione, come spiega il sindaco di Carsoli, l’avvocato Velia Nazzarro. «Sì, è vero: siamo arrabbiati e delusi – racconta la Nazzarro – Dal vice capo di gabinetto del Ministro è arrivata solo una soluzione temporanea: quattro mesi di rinvio di cui si parla in una semplice proposta inviata al Mef (Ministero Economia e Finanza ) che dovrà comunque essere approvata con la legge di Bilancio dal parlamento con un emendamento. Si ipotizza una copertura finanziaria per sterilizzare, per quattro mesi, l’aumento del pedaggio e il mancato incasso da parte del concessionario. Poi dal 1° maggio 2022 si vedrà, nessuna certezza e nessuna soluzione definitiva».

Il rinvio del salasso, quindi, al momento e solo un’ipotesi. Per diventare reale (ma solo fino a maggio 2022) dovrà entrare nella Legge Fianziaria con un emendamento. «Una toppa al problema – continua il primo cittadino di Carsoli – ma non c’è ancora nessuna certezza che il provvedimento passi. In teoria l’aumento del 34% del pedaggio autostradale a partire dal 1° gennaio può ancora scattare». I sindaci si aspettavano da Roma una soluzione definitiva ma non è andata così: «Dal 2013 – spiegano – il governo non è stato in grado di approvare il piano economico finanziario del concessionario, la Strada dei Parchi. Lo farà in quattro mesi? Abbiano forti dubbi. Noi comunque non ci fermiamo. Domani altra riunione del Comitato per decidere altre azioni». Le tariffe sono ferme al 2017 ma in 14 anni sono aumentate del 187%. La coordinatrice dei 100 sindaci di Lazio e Abruzzo punta il dito anche sull’organizzazione dell’incontro di ieri. «Hanno ammesso solo cinque amministratori – spiega – in una grande sala che ne poteva ospitare molti di più e così qualche sindaco e le associazioni degli autotrasportatori sono rimasti fuori, delusi anche da questo comportamento».

I 100 sindaci avevano anche invitato i 70 senatori e deputati eletti nel Lazio e in Abruzzo a sostenere la loro battaglia con un incontro a Roma per oggi. Hanno risposto solo in tre: tutto saltato. L’invito era stato inviato ai parlamentari di ogni forza politica, dal Pd, ai Cinque Stelle, da Fratelli d’Italia, alla Lega a Forza Italia: «Tre risposte in tutto: basta questo per capire – dice Enzo Aureli sindaco di Pisoniano – evidentemente non hanno a cuore i problemi di questi territori, oppure sono impegnatissimi. Ringraziamo i tre che hanno risposto. Delusi dagli altri». «Incontro al Ministero assolutamente insoddisfacente - dice il sindaco di Vicovaro, Fiorenzo De Simone - ora diventa centrale il confronto con i parlamentari eletti nella zona per approvare il blocco». «Profondo rammarico - conclude Massimiliano Liani sindaco di Cineto - per le mancate risposte dei parlamentari».