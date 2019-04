Roma, nuovo asfalto e interventi sul verde: via a lavori strarordinari a Tor Bella Monaca

Nuovo asfalto e interventi sul verde: la prossima settimana inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria a via di Tor Bella Monaca, nella periferia est della città. Lo annuncia su Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi. Interventi attesi da anni nel quartiere. I lavori cominceranno nel tratto compreso tra via Cambellotti e via del Fuoco Sacro, poi sarà la volta delle rampe da e per il Grande raccordo anulare (Gra) e si proseguirà con il tratto dal Gra fino alla rotatoria con via di Torrenova. La pavimentazione stradale verrà completamente rifatta per uno spessore di circa 30 cm, con un massimo di 50 cm in corrispondenza delle rampe del Gra. Saranno previsti restringimenti di carreggiata e, nel caso delle rampe, l'interdizione al traffico. I lavori coinvolgeranno la viabilità della zona: la durata prevista dei lavori sarà di circa 150 giorni lavorativi.

Ci scusiamo in anticipo per gli eventuali disagi dovuti ai cantieri, so che di pazienza ne avete avuta parecchia in questi anni - conclude Raggi -, il risultato ripagherà l'attesa».

