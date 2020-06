Roma, La Rustica, da lunedì lavori sulla rampa d'accesso al Gra: disagi in vista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Disagi in vista per automobilisti e pendolari nella zona della Rustica a ridosso del Grande Raccordo Anulare. La mattina di lunedì 15 giugno, infatti, cominceranno i lavori di riasfaltatura e manutenzione straordinaria di via Atanasio Soldati, nel tratto da via Luigi Russolo a via Osvaldo Licini, per cui tutta la viabilità di zona sarà rivoluzionata. I lavori, infatti, coinvolgeranno la rampa di accesso al Gra corsia interna. L’ufficio tecnico del VI Municipio prevede una durata di cinque giorni ma se le condizioni meteo lo permetteranno, le operazioni potrebbero essere concluse anche prima. Ma vige una raccomandazione: prima di mettersi in auto ricordarsi che la strada è chiusa e, quindi, utilizzare la viabilità alternativa altrimenti l’ingorgo è assicurato. Gli agenti della Polizia locale del VI Gruppo Le Torri presidieranno, comunque, l’area in maniera massiccia e saranno a disposizione degli utenti per indicare le alternative. Su via Luigi Russolo, intersezione con via Soldati, non si potrà più accedere al Gra ma bisognerà proseguire dritto. Gli accessi al Gra, corsia interna, saranno possibili solo da via Collatina (via Vertunni - via De Tommasi), alla corsia esterna solo da via Tiburtina e via Prenestina. In via Lucio Fontana, angolo via Russolo, direzione via Licini, sarà istituito il senso unico di marcia. Dunque, ricapitolando: ricordarsi dei lavori su via Atanasio Soldati se si utilizza la bretella per accedere al Gra, meglio immettersi il Raccordo direttamente da altri punti di accesso.