Roma, lavori stradali: una mappa sul web per seguire l'andamento dei cantieri

Circa 170 cantieri di manutenzione sulla grande viabilità di Roma, per la prima volta visibili e accessibili on line. L'operazione «Strade Nuove» va avanti e si arricchisce di uno strumento grazie al quale i cittadini potranno verificarne l'attuazione. Da oggi è infatti disponibile, all'indirizzo https://www.comune.roma.it/servizi2/stradenuove/index.jsp, la mappa dei cantieri con la geolocalizzazione degli interventi e l'indicazione della documentazione relativa ai cantieri: costi, imprese esecutrici, atti di aggiudicazione dei bandi, foto delle strade prima e dopo i lavori.A presentare in Campidoglio il nuovo servizio online di «strade nuove», il sindaco di Roma Virginia Raggi el'assessore alle Infrastrutture Margherita Gatta. «Si tratta di una piccola rivoluzione per la trasparenza - ha detto la Raggi - La mappa dei cantieri registra i risultati della prima fase dell'operazione Strade Nuove, lanciatadall'amministrazione pochi mesi dopo il nostro insediamento. Vengono segnalati tutti gli interventi di manutenzione della grande viabilità effettuati o messi in gara, ai quali si aggiungeranno tutti i cantieri che andremo a programmare grazie alle risorse in bilancio. Vogliamo rendere più accessibili ai cittadini alcune informazioni che in passato erano difficili da reperire. Ora per controllare lo stato dei lavori e delle gare abbiamo una mappa interattiva: basterà un clic per accedere a tutte le informazioni».