Gra, lunedì chiusure sulla diramazione Sud

Lavori sul Gra lunedì notte. Autostrade spiega che sulla D19 Diramazione Roma sud per lavori di manutenzione è prevista dalle 23 di lunedì 15 alle 5 di martedì 16 luglio, la chiusura dello svincolo che dalla carreggiata interna del Gra (grande raccordo anulare di Roma) immette sulla Diramazione Roma sud e sullo svincolo per la Romanina. In alternativa si consiglia di proseguire sulla carreggiata interna del Gra e uscire allo svincolo n.21-22 Anagnina-Tuscolana, rientrare sul Gra in carreggiata esterna, verso Firenze-L'Aquila, con ingresso sulla Diramazione Roma sud, percorrendo lo svincolo n.19.