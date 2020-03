Roma, via ai lavori nel weekend sulla Roma-Lido. Stop alla linea dalla Colombo a Ostia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ferrovia“a scartamento ridotto” nei prossimi due fine settimana, per una serie di interventi diurgenti. In particolare, nei weekend del 28 e 29 marzo e del 4 e 5 aprile, sarà chiuso il tratto di Ostia che va dalla stazione “Cristofooro Colombo” alla stazione “Lido Centro”, tagliando fuori le prime tre fermate della linea. Il servizio resta invece regolare tra Lido Centro e Porta San Paolo. Lo stop si rende necessario per intervenire sul cavalcaferrovia della Colombo.In seguito a dei controlli, sono stati riscontrati problemi al calcestruzzo e all’armatura del ponte. I lavori consistono nella rimozione del materiale in cemento ammalorato e nel trattamento delle armature in acciaio con sostanze anti ossidanti, e saranno eseguiti sia in orario notturno sia durante la giornata.Nella giornata odierna, invece, sono sospese le linee dei tram 5, 14 e 19 sull’intero percorso, per consentire i lavori di manutenzione dei binari in via Prenestina, all’altezza del deposito di Porta Maggiore. Al posto dei tram, Atac ha messo in campo dei bus sostitutivi, denominati rispettivamente linea 5 bus, linea 14 bus e linea 19 bus. I percorsi delle navette sono riportati nel dettaglio sul sito dell’azienda di trasporto pubblico. Modifiche alle linee di trasporto anche in centro. A causa di lavori a via Ripetta, sono state deviate le linee 70-81-87-492-n70-n913 direzione centro, da piazza Cavour, deviano su via Ulpiano, piazza dei Tribunali, ponte Umberto I, via Zanardelli. Le linee 628-n201 e C3, in direzione centro, da via Tomacelli, proseguono su Ponte Cavour, via Vittoria Colonna, via Ulpiano, Piazza dei Tribunali, Ponte Umberto I, via Zanardelli. Temporaneamente soppresse anche tre fermate.