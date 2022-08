Lavinio, donna annega mentre fa il bagno: forse colpita da malore

Una donna è morta annegata ieri a Lido dei Pini, sul litorale romano. I carabinieri della stazione Lavinio-Lido di Enea sono intervenuti in uno stabilimento balneare dove il mare aveva riportato a riva il cadavere. La donna è stata identificata in una 85enne residente a Milano. Dalle indagini dei carabinieri, è emerso che l'anziana si trovava nella spiaggia libera adiacente allo stabilimento ed era entrata in mare per fare il bagno. Come emerso dai primissimi accertamenti l'anziana potrebbe essere stata colta da malore mentre era in mare e quindi morta per annegamento.

