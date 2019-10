Roma, donna scippata al semaforo: ladro ruba borsa dal finestrino. Preso vicino la metro

Ha approfittato della fermata di un’auto a un segnale di stop lungo via Laurentina per intrufolarsi nell’abitacolo e rubare la borsa alla donna che era alla guida. Preso il malloppo, il ladro è scappato a piedi in direzione della stazione della metropolitana. La donna derubata però ha immediatamente dato l’allarme contattando il 112 e quindi l’intervento tempestivo dei carabinieri della stazione Cecchignola ha permesso di rintracciare il ladro. A finire in manette con l’accusa di furto aggravato è stato un romano di 39 anni, con precedenti, che è stato posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. L’uomo grazie alla collaborazione tra più forze militari è stato rintracciato mentre camminava serenamente nei pressi della stazione.



