Laurentina, i cittadini denunciano: «Sos degrado davanti all'ex supermarket»

Lì dove c’era il supermercato Carrefour, ora chiuso, proprio a due passi dal capolineadella metro B, ora c’è un’area degradata. I cittadini sono sul piede di guerra perché quello spazio sembra trasformato in un luogo di deposito di materiali di scarto e rifiuti e, dunque, fanno il possibile per girarne alla larga. Per questo hanno scritto al Campidoglio chiedendo un intervento.La zona è coperta da una tettoia e ha permesso ad alcuni senzatetto di trovare riparo. Ma ciò, spiega la deputata Patrizia Prestipino (Pd), «senza che le amministrazioni competenti si siano impegnate a trovare per loro una soluzione diversa e dignitosa».«Nonostante sia stata portata all’attenzione delle autorità la presenza delle condizioni di scarsa attenzione alle esigenze degli uomini e delle donne senza fissa dimora, nessuno nell’amministrazione capitolina ha avuto cura di attivare gli strumenti di sostegno, doverosi nel caso in cui delle persone si trovino in condizioni di emergenza», aggiunge.