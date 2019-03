Laura Chiatti e la moda nel cuore. Al defilé con il marito Marco Bocci

La bionda e bellissima Laura Chiatti è stretta in un bel corpetto di pizzo nero con lustrini che sostiene un’ampia e vaporosa gonna stile Ottocento. Le stringe la mano il fascinoso marito Marco Bocci, in camicia bianca su completo scuro. Ed è questa coppia d’oro a catalizzare l’attenzione della sfilata in scena al Palazzo dei Congressi, con tanti outfit da sposa in passerella. Tra la platea di più di mille persone che applaudono il defilè ecco l'attrice Michelle Carpente, in lungo da sera scuro con luminose paillettes, la dolce Euridice Axen, in romantico lungo color pesca su prezioso corpetto con rose azzurre ricamate e taglio corto, e l’attrice Rosa Diletta, in lungo color cipria con bustino intrecciato. E ancora la bruna Claudia Potenza, in black con scialle di velo scuro. Posano per uno scatto gli stilosi e altissimi Giulio Berruti e Gabriel Garko. E in questa parata di bellezze attratte dal fashion non sono da meno le creazioni proposte sulla catwalk: qui è tutto un trionfo di pizzi francesi, ricami e preziose applicazioni sui corpetti. Fluttuano le gonne in organza di seta e lo chiffon dei modelli scivolati. E nelle prime file si individuano altre personalità dell’imprenditoria, della cultura, influencer come Catherine Poulain e Francesca Cinà e creative come Alessandra Rinaudo. E al termine della kermesse si festeggia il made in Italy: sempre un bel vedere.

Ultimo aggiornamento: 19:25

