Esplode appartamento per una fuga di gas a Lanuvio: illesa coppia che stava facendo colazione

Si sono svegliati e nel preparare la colazione hanno aperto le finestre. Quel gesto è servito anche a salvare loro la vita dall’esplosione dovuta ad una perdita di gas.

E’ accaduto questa mattina a Lanuvio (Roma) in via delle Grazie quando la coppia di anziani stava per fare colazione.

Mentre la moglie apriva le finestre, il marito accendeva il fornello a gas della cucina. La prima scintilla ha innescato lo scoppio.



L’aria, nel piccolo locale, era satura del gas fuoriuscito dalla bombola attraverso un tubo allentato.

Le finestre aperte hanno attutito l’onda d’urto che nell’appartamento ha staccato pezzi di controsoffitto, qualche lampadario e le tende. I due coniugi sono rimasti spaventati ma sostanzialmente illesi.

L’uomo, ha rimediato qualche leggera ustione su un braccio che gli è stata medicata sul posto dagli operatori di una ambulanza del 118.

Sul posto i carabinieri della stazione di Lanuvio e i vigili del fuoco di Velletri. È toccato ai pompieri mettere in sicurezza il locale portando all’esterno il fornello a gas incriminato.

