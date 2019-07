Lanuvio, tutti pazzi per la “Maza”: la pizza degli antichi romani

Successo a Lanuvio, al Parco della Rimembranza, per la seconda edizione del Festival della Maza (la tipica focaccia di epoca romana) ideata dallo chef agrituristico Giuseppe Verri e da sua moglie Daniela Graziani. Sabato sera la fila per assaggiare la tipica focaccia romana, condita in vari modi, ha toccato picchi da record, nonostante il vento e la minaccia di pioggia.

Il Parco della Rimembranza è stato preso d'assalto dai visitatori, lanuvini, romani e da altri comuni dei Castelli. Domenica a causa del maltempo la manifestazione si è spostata all'interno dei locali dei Casali della Mandria nelle campagne tra via Astura e via Cisternense, con altrettato afflusso di pubblico.

La manifestazione ideata dal comune di Lanuvio, per volere del sindaco Luigi Galieti e della sua giunta, in collaborazione anche con il Museo Civico e le Associazioni Phoenix Lanuvium e Civita Folk, ha veramente riscosso un successo fuori da ogni aspettativa, a conferma di come la cultura antica e i cibi storici siano sempre di grande attrazione per il territorio.

