Lancia pietre contro le auto in corsa sulla Togliatti

Lanciava pietre contro le auto. E' successo ieri a tarda sera sulla via Palmiro Togliatti, l'uomo un cittadino romeno di 41 anni, in evidente stato di alterazione psicofisica ha lanciando sassi contro le auto in transito, danneggiandone due. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento aggravato. L'uomo prima di essere bloccato, ha cercato di fuggire e poi ha aggredito i militari.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito tra gli occupanti delle auto colpite. L'arrestato è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.