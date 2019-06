Si stacca un lampione e centra un'auto, paura a Velletri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un fragoroso botto ha svegliato questa mattina alle 5 i condomini di una palazzina in vicolo Pellicano nel centro storico di. Uno di loro, nell’affacciarsi ha dovuto costatare che sulla sua auto era “piovuto” un pesante lampione che si era staccato dalla bullonatura che lo manteneva ancorato al muro. A farne le spese è stato il parabrezza che ha ceduto sotto il peso del manufatto metallico e la parte anteriore della Toyota Yaris. I cavi elettrici che lo alimentavano, quindi, sono rimasti scoperti e per metterli in sicurezza, oltre ai carabinieri, sono arrivati sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Velletri.