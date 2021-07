Sabato 24 Luglio 2021, 08:12

Forse perché è stata il set naturale di tanti film da Oscar e fiction televisive da super ascolti, forse perché è di una maestosità aristocratica mozzafiato, forse perché la città di Frascati è gemellata con Windsor e i principi Aldobrandini sono legati per antica tradizione con gli Spencer, fatto sta che Villa Aldobrandini dovrebbe accogliere oggi il matrimonio da favola di Kitty Spencer, nota per essere la nipote di Lady Diana, figlia del fratello Charles. Bionda e bellissima, non a caso è global ambassador di Dolce & Gabbana, trentenne di grande fascino sposerà il suo amato Michael Lewis, imprenditore sudafricano più grande di lei di 31 anni. Dimora all'altezza dell'evento, Villa Aldobrandini. Conferme ufficiali non ce ne sono, anche se sembra che le forze dell'ordine abbiamo predisposto un importante servizio di ordine pubblico.

D'altronde, la location alle porte di Roma è rimasta top secret fino all'ultimo. Le indiscrezioni sul matrimonio italiano erano cominciate a circolare dopo che Kitty Spencer è stata avvistata a Firenze negli ultimi giorni, anche grazie ai post pubblicati sul suo profilo Instagram con il Ponte Vecchio sullo sfondo. Secondo i rumors Kitty Spencer avrebbe scelto la città del Rinascimento per organizzare l'addio al nubilato in vista delle nozze. Ma il luogo della cerimonia è rimasto sempre segreto.

I PREPARATIVI

Poi i preparativi per la cerimonia sono diventati più frenetici e gli indizi chiave su Frascati sono arrivati anche dagli invitati, amici di vecchia data degli sposi che hanno cominciato a postare i preparativi. Dall'Irvit, l'Istituto regionale delle Ville Tuscolane che gestisce gli eventi culturali delle ville storiche dei Castelli Romani, tra cui anche Villa Aldobrandini (che comunque resta privata) fanno sapere che la dimora di Frascati oggi ospiterà un grandissimo matrimonio. La notizia è cominciata a circolare sulla stampa locale, ricordando il forte legame che da anni ha legato la famiglia Aldobrandini con quella degli Spencer: la principessa Paola Aldobrandini fu molto amica di Lady Diana ed evidentemente il rapporto è rimasto forte nel corso del tempo. La villa tuscolana, che avrebbe dovuto essere teatro del matrimonio già lo scorso anno (quando la pandemia consigliò il rinvio), sarebbe stata bloccata per un paio di giorni e alla mezzanotte di oggi dovrebbe andare in scena un sontuoso spettacolo di fuochi d'artificio.

Stando sempre alle indiscrezioni, è prevista la presenza di numerosi personaggi di fama internazionale, tra cui il tenore Andrea Bocelli (non confermato dal discografico) e big del mondo della moda, ma qualcuno sussurra senza conferme che potrebbero arrivare nella perla dei Castelli anche alcuni esponenti della famiglia Reale (addirittura gli illustri cugini William e Harry). D'altronde anche Frascati è legata con la famiglia Reale: la città castellana, infatti, è gemellata con Windsor per avere ospitato nella seconda metà del Settecento Enrico Benedetto Stuart, duca di York e arcivescovo cattolico della Diocesi tuscolana, ultimo pretendente giacobita al trono reale. Ma i preparativi fervono. Ieri, tra l'altro, si sono ascoltate prove di un tenore all'interno della Villa Aldobrandini, e gli alberghi di Frascati stanno registrando clienti inglesi(probabili ospiti della cerimonia). La cerimonia dovrebbe tenersi intorno alle 18.