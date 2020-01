Prima il furto in un negozio poi il tentativo di svaligiare un ristorante. L'uomo, T.A. 42 anni, romano, non ha però fatto i conti con i suoi vestiti, o meglio, con il suo giubbino rosso grazie al quale le pattuglie del commissariato Vescovio, Salario e del Reparto Volanti lo hanno riconosciuto mentre tentatava di fuggire.



Il primo furto in via Valsesia, poi in via Montebianco era stato notato da un residente armeggiare con un piede di porco all’ingresso di un ristorante. Grazie alle segnalazioni dei residenti, i poliziotti lo hanno individuato e fermato. Già sottoposto alla misura dell’avviso orale e con diversi precedenti di polizia a suo carico, dovrà rispondere dinanzi all’autorità giudiziaria del reato di furto aggravato. © RIPRODUZIONE RISERVATA