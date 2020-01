Fugge con una valigia di monete d'argento e di bronzo: catturato

Portava con se il "perfetto" kit da “scassinatore”, ma anche il bottino dell'ultimo colpo: 400 monete, in argento e bronzo, ed una collezione di francobolli. Ma il ladro, 61 anni, A.M., romano con diversi precedenti di polizia, è stato arrestato dagli agenti del commissariato Vescovio e Villa Glori nel quartiere Trieste. E' stata intervento, la domestica dei proprietari dell’appartamento, insospettita dagli insoliti rumori a chiamare la polizia.



Il ladro è stato bloccato dagli agenti dopo un breve inseguimento. Gli agenti hanno potuto accertare che nei due borsoni che portava c'era un album contenente una preziosissima collezione di francobolli, 400 monete in argento e bronzo, probabili cimeli di guerra, ed un kit da “scassinatore”, composto da fiamma ossidrica e bombola di propano utilizzato per aprire la cassaforte a muro all’interno dell’abitazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA