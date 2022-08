Roma, chi è l'uomo rimasto bloccato nel tunnel a sei metri di profondità in via Innocenzo XI: oggi sarà dimesso dall'ospedale

L'uomo-talpa rimasto bloccato ieri nel tunnel a Roma, in via Innocenzo XI, è un trentenne romano. Sarà ascoltato nei prossimi giorni. È stato denunciato per danneggiamento e crollo colposo, così come le altre tre persone che erano state fermate ieri nei pressi del luogo del salvataggio. Sarà dimesso oggi dall'ospedale Gemelli.

Roma, scavano tunnel, ma uno di loro resta incastrato: salvato dai vigili del fuoco. Due arresti. L'ipotesi "banda del buco"

Le indagini

Sulla vicenda, per la quale sono in corso indagini, c'è il forte sospetto che possa trattarsi di un tentativo di scavare un tunnel per un furto nello stile di una banda del buco.

Il gruppo

Del gruppo, due persone sono state arrestate per resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver tentato di fuggire alla vista dei carabinieri durante l'arrivo dei soccorsi. I due arrestati sono di origini napoletane mentre i deferimenti riguardano due romani. Alcuni degli indagati hanno precedenti specifici anche per furto. Sono appena all'inizio le indagini per capire le motivazioni di quei lavori e quale fosse l'obiettivo del presunto colpo. Nei prossimi giorni sarà ascoltato anche il proprietario del locale vuoto dove il gruppo stava eseguendo dei lavori e che forse sarebbe stato preso in affitto. Nelle vicinanze di via Innocenzo XI ci sono infatti due banche distanti per alcune centinaia di metri.