Roma, preso il ladro specializzato nel furto di cavalli di razza

Era specializzato nel furto di cavalli di razza, ma i carabinieri della Compagnia di Colleferro lo hanno arrestato. Si tratta di un 40enne di Artena, già noto per analoghi precedenti, finito in manette con l’accusa di furto aggravato. Il “bottino” rinvenuto dai Carabinieri comprendeva un cavallo di razza “Quarter Horse”.



I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile durante un servizio notturno nell’area adiacente via Tuscolana, hanno notato l'uomo allontanarsi con il cavallo. Il ladro ha subito abbandonato l'animale e ha scavalcato il guardrail per darsi alla fuga, ma i carabinieri lo hanno catturato e hanno messo in sicurezza il cavallo.



L’uomo, dopo aver divelto il cancello d’ingresso di un terreno, aveva prima asportato una capezza in un furgone e poi si è allontanato con il cavallo. “Peppy” (questo il nome del cavallo) è stato restituito ai proprietari mentre l’arrestato, a seguito del rito direttissimo, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA