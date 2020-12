Il ladro di bambù fa disperare la titolare del ristorante all'Esquilino: il furto ripreso dalla telecamera Video

Che delusione per Sonia Zhou, titolare di un ristorante cinese all'Esquilino di Roma: in questi tempi difficili aveva comunque allestito una "cortina" di bambù che rallegrava il marciapiede davanti al locale, ma la notte scorsa un ladro le ha portato via vasi e piante aiutandosi con un carrellino. Il video non potrebbe essere più esplicito: quel tipo si porta via il bambù in tutta tranquillità violando per di più il coprifuoco anti Covid. Forte la solidarietà che viene espressa alla ristoratrice nei commenti sulla pagina Facebook in cui ha postato il video del furto. E chissà che quelle immagini non permettano alle forze dell'ordine di individuare il ladro.

Ciao amici [❤️] ero tanto felice per questi giorni di pioggia dato che le piante potevano prendere un po' d'acqua... ma oggi quando sono arrivata al ristorante ho avuto una bruttissima sorpresa!

Mi hanno rubato tutte le piante di bambù!

Non dovrei arrabbiarmi in questo periodo... ma come faccio?



