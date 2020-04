Roma, ladri nella scuola elementare a Primavalle: indagini in corso

I ladri al tempo del coronovarus non si fermano. Nella notte sono entrati nel plesso scolastico Ilaria Alpi. Ad accorgersi che qualcuno era entrato all’interno della scuola elementare in via Decio Azzolino nel quartiere Primavalle è stato il personale scolastico che ha chiamato la polizia. Sul posto gli agenti hanno effettuato il repertamento degli indizi cercando di stabilire, insieme al personale scolastico, l’entità del furto che al momento, resta ancora da quantificare.

