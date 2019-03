Roma, ladri d'auto in via Cavour: i residenti lanciano l'Sos e li fanno arrestare i ladri

Ladri esperti. Sono riusciti, in pochi minuti, ad aprire abilmente una Smart parcheggiata in via Cavour, a pochi passi dalla Basilica di S. Maria Maggiore, riuscendo così a saccheggiarla, rubando effetti personali, oggetti di valore e documenti contenuti nell’abitacolo.

I due, un cittadino marocchino di 26 anni e un albanese di 23, entrambi già conosciuti alle forze dell’ordine, sono entrati all’opera la scorsa notte e, dopo essere stati notati da due residenti della zona, mentre armeggiavano all’interno dell’auto di una loro conoscente, hanno allertato il 112, permettendo così ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile, di arrivare sul posto in pochi minuti e di arrestarli. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla proprietaria dell’auto, rintracciata successivamente dai militari. Gli arrestati sono stati accompagnati in caserma, dove saranno trattenuti in attesa del rito direttissimo.

