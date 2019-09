Troppo rumore, i ladri di auto scoperti dal residente e arrestati dalla polizia

Arrestati in flagranza per furto aggravato continuato in concorso. A finire in manette tre romani diciannovenni dopo che un residente sulla Cassia all'altezza di Tomba di NErone, è stato svegliato dai rumori che facevano mentre cercavano di rubare auto all’interno del parcheggio vicino alla fermata dell’autobus “San Pietro” sulla Cassia. Ha subito avvertito le forze dell'ordine e i poliziotti del Reparto Volanti e dei commissariati Villa Glori e Flaminio Nuovo hanno subito trovato i ladri. Fermati, alla richiesta di cosa stessero facendo , non hanno saputo dare risposte.



I poliziotti hanno proceduto al controllo dei tre. B.R., è stato il primo ad essere stato identificato – controllato aveva nella tasca destra del pantalone un paio di occhiali da sole con relativa custodia di una nota marca e delle monete – restituiti al legittimo proprietario. Il secondo Q.D.M. che è stato trovato in possesso di un power bank marca Anker di colore nero, una sacchetta nera con dentro occhiali da sole di marca - tutto sequestrato . Infine, indosso al terzo, S.T.S., hanno trovato un paio di occhiali da sole e un coltello multiuso – tutto sequestrato.



I tre, accompagnati negli uffici di Polizia, sono stati arrestati per furto aggravato continuato in concorso. Il materiale sequestrato successivamente è stato restituito in fase di denuncia ai proprietari delle autovetture danneggiate.

