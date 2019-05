Ruba da quando era bambina, ora arriva la maxi condanna: 28enne dovrà scontare 13 anni di carcere

Dovrà scontare 13 anni e 4 mesi in carcere per una lunga scia di furti in abitazione commessi dal 2001 ad oggi. Una 28enne, senza occupazione è stata arrestata dai carabinieri della stazione Tor Bella Monaca in esecuzione di un ordine per la carcerazione, emesso in data 30 aprile 2019 dal Tribunale di Ancona.

La donna, ladra specializzata in furti in abitazione consumati in tutt'Italia, si trovava ai domiciliari, nella sua casa in via Bagaladi, quando sono arrivati i carabinieri ha dato un altro nome, ma i militari sono riusciti ad identificarla e arrestarla nuovamente. La donna è stata portata nel carcere di Rebibbia con il figlio di un anno, come disposto dall'autorità giudiziaria.

