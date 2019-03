Attenti alla bella sudamericana smarrita: in pochi istanti sfila l'orologio prezioso dal polso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bella e ladra. Le bastano pochi secondi per capire il valore dell’orologio che avete al polso. Se si tratta di un modello in oro e dalla marca prestigiosa, lei è capace di rubarlo in pochi attimi senza che ve ne accorgiate. E’ caccia aperta a Roma a una donna sudamericana, sulla trentina, dalla chioma mora e fluente, che in poco tempo, in diversi quartieri, ha già raggiunto quota 15 orologi trafugati. Quindici colpi che ne fanno una professionista del furto con destrezza. La donna, molto bella, vede la vittima e l’avvicina fingendo di essersi persa.La sudamericana quasi trema dalla paura, chiede all’interlocutore di spiegarle dove si trova e lui le spiega che non c'è nulla da temere. A questo punto la ladra gli stringe il polso per ringraziarlo e proprio con questo movimento, in un batter d’occhio, sgancia il cinturino e l'orologio finisce nelle mani della donna dai capelli mori. Il derubato si accorge del furto dell’orologio prezioso solo quando ha necessità di vedere l’ora: ormai la ladra è lontana. La bella sudamericana ha colpito ai Parioli, a Ponte Milvio, alla Camilluccia, alla Balduina. Le forze dell’ordine hanno rafforzato i controlli per prendere la sudamericana in flagranza di reato. Gli investigatori sospettano che la ricercata sia la stessa ad avere rubato una serie di orologi qualche mese fa sempre con la stessa tecnica e sempre negli stessi quartieri.