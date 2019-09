Vetri in frantumi e ruote bucate, i vandali danneggiano dieci auto a Ladispoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vetri in frantumi, specchietti rotti, ruote bucate. La notte di follia si consuma in centro a Ladispoli, in via Odescalchi, sotto gli occhi delle telecamere pubbliche di piazza Rossellini. È nel cuore della città che dieci automobili parcheggiate sono state prese di mira da una baby gang che poi ha fatto perdere le proprie tracce. Alcuni residenti avrebbero riferito di aver sentito fracasso poco prima delle 5. Solo i vigili urbani di via Vilnius potrebbero a questo punto cercare di risalire all’identità dei teppisti che hanno arrecato danni ingenti ai cittadini beffando gli occhi elettronici. Niente testimoni al momento, gli agenti si baseranno sugli impianti di videosorveglianza che, se funzionanti, dovrebbero aver ripreso le scene di delirio.«L’indagine è stata aperta, cercheremo con i filmati di fare luce sull’accaduto», rassicura Sergio Blasi, comandante della Polizia locale. La furia dei vandali si è abbattuta sui veicoli in strada all’incrocio con piazza della Vittoria. Una Toyota Yaris, una Fiat Punto, una Ford Fiesta, un’Alfa Mito e altre utilitarie portate già a riparare in mattinata dai proprietari. «Siamo esasperati. Possibile che nessuno abbia visto o sentito nulla? Le telecamere cosa hanno ripreso? Ce ne sono a centinaia a Ladispoli», si sfoga una commerciante di abbigliamento in via Odescalchi. Scritte su muri e pareti, bottiglie di vetro distrutte e abbandonate sulle spiagge libere di via Regina Elena, panchine e muretti demoliti: la movida ladispolana si trascina dietro un’estate complicata dal punto di vista del decoro urbano