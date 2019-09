Ladispoli, sgominata una banda di spacciatori: vendevano droga in pieno centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Blitz antidroga, ispezioni a sorpresa nelle attività commerciali e controlli serrati ai conducenti di auto e moto. Week end all’insegna della sicurezza a Ladispoli dove i carabinieri della compagnia di Civitavecchia, con l’ausilio dei Nas di Roma, delle Unità cinofile di Santa Maria di Galeria e di un elicottero, hanno setacciato l’intero territorio con un imponente schieramento di uomini.A finire nei guai innanzitutto un 42enne del posto trovato in possesso di 11 grammi di cocaina. I militari civitavecchiesi e della stazione locale di via Livorno hanno esteso la perquisizione nella sua abitazione scovando anche materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo ora si trova agli arresti domiciliari. Denunciato a piede libero invece un 53enne di origini iraniane per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. L’asiatico nascondeva in casa oltre 36 grammi di marijuana. In precedenza i carabinieri avevano sorpreso il figlio con quasi 2 grammi di hashish e 4 di marijuana. Stesso epilogo per un 26enne ladispolano “pizzicato” con 45 grammi di hashish e per un 32enne del luogo segnalato solo come assuntore di stupefacenti. Verifiche dei nas anche nei negozi, in particolare in due macellerie dove sono state riscontrate violazioni sull’igiene e sulla tracciabilità dei prodotti alimentari.Per i rispettivi proprietari dei locali in centro sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di oltre 3mila euro. Nel corso di un controllo effettuato in un maneggio in periferia, i militari hanno riscontrato la presenza di un lavoratore, un cittadino moldavo, sprovvisto di permesso di soggiorno in Italia che è stato subito accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della Capitale. Per il proprietario della struttura è scattata la denuncia a piede libero. Posti di blocco ovunque quelli predisposti dalle forze dell’ordine anche con le moto. Alla stazione ferroviaria, davanti al Municipio e agli ingressi degli istituti scolastici, nei luoghi di aggregazione giovanile, sul lungomare e a ridosso dei parchi pubblici. Esaminate patenti, revisioni e assicurazioni di centinaia gli automobilisti. Un 25enne di Ladispoli è stato deferito per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest: oltre alla denuncia, i militari gli hanno ritirato la patente di guida e sequestrato, ai fini della confisca, la sua auto.