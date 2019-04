Chiodi e rifiuti in strada contro la Sagra del Carciofo: blitz nella notte, Ladispoli blindata

Ultimo aggiornamento: 14:23

Chiodi, vetri, calcinacci e rifiuti in strada nei terreni coltivati a carciofi di Ladispoli. Un affronto per la popolazione che oggi si appresta a dare il benvenuto ai turisti per la 69a edizione della Sagra dedicata al prelibato ortaggio. Qualcuno di notte ha percorso via dell’Acquedotto Statua, nelle campagne dei Monteroni, laddove si producono i carciofi pronti fino a domani a deliziare il palato dei visitatori, e ha rovesciato sacchi di ogni tipo tra cui detriti pericolosi per gli automobilisti di passaggio. Sin dalle prime ore dell’alba i residenti hanno segnalato la presenza di mini discariche lungo due chilometri, dove hanno rischiato di forare le gomme o uscire fuori strada per evitare ferraglie e vetri.Inizialmente si pensava che un camion della nettezza urbana potesse aver perso il suo carico, ma con il passare dei minuti ha preso corpo l’ipotesi di un’azione volontaria di qualche incivile o addirittura di una forma di protesta plateale a poche ore dalla Sagra del Carciofo. Questa zona starebbe già patendo dal punto di vista ecologico per l’aumento dei roghi appiccati sull’immondizia che viene ritirata sempre meno dai netturbini, in cambio però di una riduzione sulla tassa. Sul posto sono intervenuti i volontari delle guardie ecozoofile di Fare Ambiente che hanno lavorato ore per liberare dal degrado l’arteria che costeggia le piantagioni.«Può essere un atto intenzionale, su questo sta già lavorando la polizia municipale. Quando siamo arrivati abbiamo trovato un disastro. Rifiuti ovunque in strada e a bordo della carreggiata, e poi chiodi buttati persino a ridosso delle curve», racconta Piero Ciancamerla, responsabile delle guardie ambientali. I vigili urbani – guidati dal comandante Sergio Blasi – sono al lavoro anche con l’ausilio delle telecamere per cercare di fare luce su quanto accaduto.Indagini in periferia, massima allerta sotto il profilo della sicurezza durante la tre giorni di festa. A cominciare dalla viabilità dove nelle strade centrali e laterali, soprattutto a ridosso dell’ingresso della sagra, verranno collocati new jersey di cemento armato. Imponente lo schieramento di forze dell’ordine. Saranno centinaia tra carabinieri, polizia di stato, agenti della Polstrada, vigili urbani, finanzieri e anche volontari delle protezione civile (radiocollegata con le ambulanze) e delle guardie ambientali. Nei punti strategici stazioni mobili di carabinieri e municipale con gli agenti che avranno in dotazione giubbotti antiproiettile.Scatta anche l’ordinanza sulla vendita di alcolici con le attenzioni maggiori su “Piazza dei Sapori” dove quasi ogni anno giovani in delirio danno vita a risse. Dalle 20 «stop alla vendita di bevande in contenitori di vetro o alluminio», recita il provvedimento del Comune. Dalle 23 «vietato vendere alcolici» tranne «nei locali pubblici». Modifiche anche nel trasporto urbano e in quello scolastico dove i bus oggi transiteranno sul lungomare.