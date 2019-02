Ladispoli, arrivano i rimborsi per il devastante tornado del 2016

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono arrivati i rimborsi del tornado che a Ladispoli il 6 novembre del 2016 aveva devastato la costa provocando un morto e oltre 30 feriti. Un centinaio tra residenti e amministratori condominiali possono già incassare gli indennizzi stanziati dal Governo per i danni subiti. Tetti scoperchiati, balconi crollati, finestre di ville e appartamenti distrutte dalla furia venuta dal mare. Nessun risarcimento previsto invece per le auto demolite.Erano state invece 65 le richieste bocciate ma il numero sale sommando nel calcolo totale le case all’interno dei complessi condominiali che comprendono centinaia e centinaia di persone. In tutto a Ladispoli sono stati deliberati circa 550mila euro. «Ringraziamo Governo e Regione, ma anche i nostri uffici che hanno lavorato sodo e continuano a farlo nel migliore dei modi per espletare l’iter. È stata compresa la gravità della situazione e i ladispolani ricordano quei giorni davvero difficili. Non tutti purtroppo hanno ricevuto un risarcimento e di questo dispiace. Molte famiglie hanno subito danni anche superiori ai 20mila euro e hanno anticipato di tasca propria le spese», è il commento di Alessandro Grando, sindaco di Ladispoli. I cittadini ammessi ai contributi – rende noto Palazzo Falcone - devono presentarsi presso il comando di Polizia locale di Ladispoli, al fine di comunicare l’istituto di credito, attraverso cui potranno aderire alla convenzione relativa all’attivazione del finanziamento agevolato.I comuni si sono dovuti contendere poco più di 2 milioni di euro tra cui, appunto, Ladispoli ma anche Cerveteri, Campagnano, Anguillara, Castelnuovo di Porto, Fiumicino, Morlupo, Sacrofano e Roma. Eppure la tromba d’aria, alla velocità di oltre 120 chilometri orari, oltre alle abitazioni aveva demolito negozi, scuole, capannoni, giardini, alberi, lampioni, persino una enorme gru che si accartocciò sul ponte pedonale di via Marco Polo e le pensiline della stazione ferroviaria ricostruite solamente da pochi giorni.La stima dei danni superò i 10 milioni di euro. Gli aventi diritto ai rimborsi come devono muoversi? Il comando della municipale di Ladispoli, in via delle Azalee 4, è aperto al pubblico il lunedì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle 12, il martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15,30 alle 17,30. A Cerveteri stanziati circa 30mila euro per due famiglie rimaste senza parte del tetto. Stessa sorte per due nuclei di Fiumicino che hanno ricevuto 28mila euro.