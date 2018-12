Ladispoli, vendeva marijuana nel negozio di cannabis legale: arrestato 23enne

L'ARRESTO

Spacciava droga nel suo negozio di cannabis legale a Ladispoli. A finire in manette, dopo un blitz dei carabinieri della compagnia di Civitavecchia, F.V. di 32 anni, commerciante romano ma residente a Cerveteri. L’uomo dovrà ora difendersi dal reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È proprio nell’attività commerciale dedita alla vendita di prodotti stupefacenti legali, a pochi passi dal centro storico, che i militari della stazione locale di via Livorno hanno notato un grande via vai di clienti per tutto il giorno. Per questo motivo gli investigatori hanno deciso di monitorare l’attività commerciale fino a sera, quando poi è scattato il controllo nel negozio di via Ancona.

I SOSPETTI

A seguito della perquisizione avvenuta all’interno del magazzino, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato circa 4 chili di marijuana, in gran parte sfusa, e altra contenuta in confezioni monodose. Come riportato dall’Arma dei carabinieri in una nota stampa il commerciante 32enne non ha saputo fornire la prevista documentazione relativa alla provenienza. A quel punto i militari hanno deciso di estendere la perquisizione anche a Cerveteri nell’abitazione del gestore dello shop della cannabis legale, dove hanno rinvenuto ulteriori 150 grammi di marijuana e in più la somma contante di 920 euro, ritenuta dalle forze dell’ordine provento dell’illecita attività di spaccio. Al termine di tutte gli accertamenti il pusher è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo nel tribunale di Civitavecchia. Sono giorni di super lavoro per i carabinieri della compagnia di Civitavecchia all’interno delle attività commerciali.

I CONTROLLI

In un blitz antidroga con il Nucleo cinofilo i militari, in una sala slot di Cerveteri, hanno scoperto un 47enne in possesso di hashish, cocaina, materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti ed un’agenda con la quale venivano annotati i proventi dello spaccio. A Ladispoli invece a finire in manette un 27enne di origini romene sorpreso a piazzare nel suo bar una busta di cocaina ad un giovane cliente.

Emanuele Rossi

