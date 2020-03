Ladispoli, lite in famiglia per una birra: accoltella il marito all'addome

«Non ti sopporto più». Così ha preso il coltello da cucina e colpito il marito all’addome. È solo grazie all’intervento dei carabinieri, in una palazzina del quartiere Faro a Ladispoli, che la lite non è sfociata in tragedia. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al San Paolo di Civitavecchia, anche se le sue condizioni per fortuna non destano preoccupazione. Una banale discussione in casa. Forse per una birra. Parole grosse. Le urla sentite anche dai vicini che hanno dato l’allerta al 112. Nel frattempo però i coniugi, italiani ed entrambi 50enni, hanno proseguito ad azzuffarsi fino a quando lei ha afferrato il coltello e ha colpito il marito che è finito a terra. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, tre pattuglie della stazione locale e della compagnia di Civitavecchia. I carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento bloccando immediatamente la donna denunciata a piede libero per lesioni gravi in attesa di decisioni da parte dell’Autorità giudiziaria. A quanto pare entrambi erano ubriachi. Il marito, che guarirà in venti giorni, è stato già dimesso ed è tornato a casa con la moglie. L’altro pomeriggio in pieno centro un 30enne ha discusso con la compagna e ha tentato di lanciarsi nel vuoto dal balcone al quinto piano. Solo per caso è rimasto impigliato alla ringhiera cadendo sul terrazzo del quarto piano. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Cerenova.

